Ponto de comercialização de drogas é desarticulado e homem é preso

A Polícia Militar (PM) juntamente com a Polícia Civil (PC) apreendeu cocaína, balança de precisão, maconha, pasta base de cocaína, R$ 940 em espécie e um caderno com anotações referentes a comercialização de entorpecentes nesta segunda-feira (3) em uma residência no Bairro Santa Maria Bertila, em Guiratinga (MT). Um homem foi preso e deve responder por tráfico de drogas.

Uma réplica de arma de fogo do tipo pistola e duas facas sujas com resquício de pasta base de cocaína também foram apreendidas.

A ação ocorreu em continuidade a outro Boletim de Ocorrência (BO). O suspeito foi avistado pela Polícia jogando uma substância aparentando ser pasta base de cocaína no chão. Durante abordagem policial o suspeito confessou que tinha drogas na residência.

A PM foi até o endereço e fez as apreensões.

No caderno com anotações apreendido a PM encontrou informações que faz referências de quantias que teria que passar para outra pessoa ligada ao tráfico de entorpecentes.

Todos os entorpecentes apreendidos estavam embalados e prontos para serem comercializados.

O caso foi registrado e consta no BO. O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para até a Polícia Civil (PC).