Posto de Saúde do Distrito de Três Pontes está sendo reconstruído pela Prefeitura

A Prefeitura de Rondonópolis por intermédio do Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está dando sequência ao projeto de resgate, recuperação e reestruturação da infraestrutura física da rede municipal de educação, no perímetro urbano e rural de Rondonópolis.

Uma destas obras de reforma em andamento na zona rural é a do Posto de Saúde (PS) do Distrito de Três Pontes, uma comunidade rural antiga, cuja unidade de saúde há muito carecia de uma reforma geral e já se encontrava em situação degradada.

Pensando nisso, a Prefeitura incluiu a unidade nesse projeto de reforma/reconstrução e está investindo inicialmente R$ 175.003,32 em recursos públicos do município.

Conforme informações do fiscal da obra, engenheiro João Antonio da SMS, o prazo de execução será inicialmente de 4 meses. Todavia, tudo indica que a obra vai precisar de um aditivo de prazo, pois por conta da forte degradação da estrutura, parte da construção existente não poderá ser aproveitada como previsto na planilha licitada, e terá que ser refeita desde a fundação.

Ainda conforme o fiscal, será feita uma reforma completa na unidade, que vai ser contemplada inclusive, com um pequeno acréscimo na área total do PS, com substituição das esquadrias, da cobertura, do piso e do forro.

O PS também vai dispor de sala de triagem; sala de preventivo; consultório médico; odontológico, banheiros adequados a PCDs; além de receber novos equipamentos e pintura adequada para cada ambiente; será feita ainda a substituição das peças do banheiro e copa que serão trocadas por novas, seguindo as instruções normativas da RD 50.

A preocupação da administração municipal é garantir melhores condições de saúde a toda a população, seja ela da cidade ou da zona rural, através de uma estrutura moderna, higiênica e adequada as necessidades das demandas de saúde da população.

Uma das novidades na reforma deste PS, será a ampliação do atendimento em geral, com a oferta de serviços médicos e de odontologia a comunidade de trabalhadores rurais.

Doravante os moradores não precisarão mais sair da comunidade para serem atendidos na cidade em suas demanda de saúde médico/odontológicas e vão receber atendimento adequado na própria localidade e mais próximo da comodidade dos seus lares.