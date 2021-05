Prazo para pagar o IPTU 2021 com desconto vence dia 31

Os contribuintes que quiserem garantir desconto oferecido pela Prefeitura de Rondonópolis de 20% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) têm até a próxima segunda-feira (31) para fazer o pagamento em cota única. A partir de terça-feira (01) já ocorrerá incidência de multas, juros e correção monetária sobre o valor original do IPTU.

No site da Prefeitura, o contribuinte tem acesso para obter a guia para o pagamento do IPTU/2021. O contribuinte ainda tem, como alternativa, ir diretamente no Paço Municipal, das 12h às 18h.

Esta é a segunda oportunidade oferecida pela Prefeitura de Rondonópolis para os contribuintes aproveitarem o desconto de 20% no pagamento em conta única do IPTU 2021.

Inicialmente, o vencimento para o pagamento da cota única com 20% de desconto estava previsto para o dia 14 de abril. Porém, o prefeito José Carlos do Pátio, sensível aos pedidos de diversos segmentos da sociedade civil e por entender que a pandemia do coronavírus foi prejudicial para os contribuintes, determinou a prorrogação do prazo para 14 de maio e depois para o próximo dia 31.

Além do desconto de 20% no pagamento em cota única do IPTU 2021, a Prefeitura de Rondonópolis disponibilizou a opção de pagamento em até oito parcelas. Nesse caso, o vencimento do prazo para quitação sem juros e multas foi o último dia 17 de maio. Portanto, quem optou pelo parcelamento depois desta data, já está tendo que pagar com juros, multas e correção monetária.