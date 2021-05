Prazo para sanar pendências em UTIs do Hospital Regional termina hoje

Termina hoje (19) o prazo dado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) para que a empresa Instituto Mato-grossense de Terapia Intensiva Ltda resolva as pendências relacionadas ao contrato de locação de 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Rondonópolis.

A empresa precisa comprovar que contratou médicos intensivistas e que todos os médicos plantonistas tenham experiência na área – conforme determina o edital elaborado pela SES.

As pendências foram a causa principal do adiamento da abertura dos novos leitos, no mês passado. Após várias negociações, envolvendo lideranças políticas e a direção da empresa, a SES autorizou a abertura com a condição de que os problemas fossem sanados num prazo de 30 dias úteis.

Procurada pela reportagem, a assessoria da Secretaria de Saúde informou que “a diretoria da unidade verifica se houve o cumprimento do acordo e, caso necessário, o Estado notificará a empresa”.

A resposta deve sair até o fim do dia, quando a SES anunciará que providências serão tomadas caso as pendências permaneçam sem solução.

Na época, a empresa alegou que enfrentava dificuldades para conseguir os profissionais devido por causa da alta demanda por estes médicos no período da pandemia.

No entanto eles se comprometeram adotar medidas para garantir a segurança dos pacientes e cumprir as normas previstas no edital.