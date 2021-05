Preço do diesel volta a subir em Mato Grosso

O preço cobrado pelo litro do diesel voltou a subir nos postos de combustíveis de Mato Grosso. O alerta foi feito por Nelson Soares, diretor-executivo do Sindicato dos Distribuidores de Petróleo (Sindipetroleo).

O período de isenção dos impostos cobrados no litro do combustível, anunciado pelo governo federal, venceu e não foi renovado. Com isso, os tributos voltaram a ser aplicados nesta semana.

“O impacto da tributação é de R$ 0,31 por litro, entre PIS, Cofins e o ICMS”, explicou o diretor-executivo.

Quando o governo federal anunciou a isenção temporária tinha como objetivo frear os constantes reajustes anunciados pela Petrobras nos valores cobrados nas refinarias.

Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) são dois impostos federais, previstos na Constituição.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio do litro do diesel em Cuiabá-MT hoje é de R$ 4,37, em Rondonópolis de R$ 4,47 e em Várzea Grande R$ 4,32.

Veja no vídeo a explicação do diretor-executivo: