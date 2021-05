Prefeito assina decreto com medidas rígidas para conter o alto número de casos de Covid

O prefeito de Tangará da Serra Vander Masson atualizou nesta sexta-feira (21), as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid – 19.

Com o aumento dos casos confirmados, os números crescentes de casos suspeitos, o alto índice de ocupação nos leitos de enfermaria e também UTIs, além de pessoas testadas positivo estarem circulando normalmente na cidade, Vander Masson prefeito do município fez as seguintes mudanças.

Fica determinado a quarentena obrigatória no município por 18 dias a partir deste sábado (22), podendo ser prorrogado.

De segunda a sexta-feira o funcionamento será das 05h até as 21h e no sábado das 05h até as 15h.

O toque de recolher durante a semana inicia ás 22h e final de semana ás 18h, sendo também proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos.

Vale ressaltar que a multa para pessoas físicas será de R$ 500 e Jurídicas R$ 10 mil, no município cerca de 150 pessoas foram multadas por não cumprir o decreto.

Se durante esses 18 dias não amenizar as os índices dos casos, Tangará da Serra deve entrar em Lockdown obrigatoriamente.

DECRETO ASSINADO PELO PREFEITO