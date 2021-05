Prefeito confirma investimentos nos distritos industriais de Rondonópolis

O Prefeito José Carlos do Pátio conversou com empresários do distrito industrial Augusto Bortolo Razia e confirmou o investimento de quase R$ 30 milhões em obras de estruturação dos distritos administrados pelo município. A conversa ocorreu durante vistoria feita às obras de recuperação viária. José Carlos estava acompanhado do vice-prefeito, Aylon Arruda, diversos secretários e vereadores do município.

O prefeito foi recebido por um grupo de empresários locais representados pelo empresário do setor da Indústria Metal/Metalúrgica, Evandro Carlos Conrad representando a comissão de empresários do Distrito.

Conrad agradeceu a parceria e a disponibilidade do prefeito em estreitar parcerias com o setor empresarial/industrial atendendo a esta antiga demanda local que era um problema recorrente em todo período de chuvas, quando as ruas ficavam intransitáveis. “Estamos muito agradecidos ao prefeito pela interação e abertura de espaço e diálogo entre nós empresários, e a administração municipal. Tanto nós empresários, quanto o prefeito, trabalhamos pelo desenvolvimento da nossa cidade e isso é muito importante: parcerias”; disse o empresário.

Pátio repassou aos presentes informações importantes de investimentos com recursos próprios da ordem de R$ 29 milhões que a Prefeitura vem fazendo em 03 dos 04 Distritos Industriais da cidade, como a pavimentação de mais de 3 km de extensão da Avenida dos Transportes, no vizinho Distrito Industrial Vetorasso; a pavimentação da Avenida Principal do Mini Distrito de Vila Operária e estas obras de drenagem e pavimentação do DI Razia.

Pátio falou ainda sobre projetos de recuperação da malha viária do velho Distrito Industrial localizado na região Salmem, que deverá ser custeado em parte com recursos próprios, bem como provenientes da bancada federal, além de uma esperada participação do Governo do Estado.

Durante a visita, os empresários apresentaram mais uma demanda para o DI Razia, que é a colocação da iluminação pública de Led. O prefeito garantiu que atenderá o pedido nas ruas que estão sendo pavimentadas.

Miguel Mendes representando a ATC – Associação dos Transportadores de Carga, também agradeceu a parceria da Prefeitura e elogiou o esforço do Prefeito em atender as demandas do setor empresarial, bem como dos transportadores locais.

Em sua fala, o prefeito agradeceu o apoio da Câmara Municipal, e o empenho pessoal do chefe do Escritório de representação Regional de Rondonópolis, em Brasília, Paulo José, que já conseguiu efetuar parcerias na capital federal captando recursos junto ao Governo e a bancada federal, na ordem de mais de R$ 60 milhões para serem investidos no município.

CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO

Pátio também falou aos presentes do projeto de construção do futuro Centro Político Administrativo, ou o Parque dos Poderes como deverá ser chamado o local próximo a UFR, que vai centralizar e abrigar todos os poderes públicos do município, como: Prefeitura Municipal e todas as suas Secretarias; Fórum de Justiça, Tribunal do Júri, Defensoria Pública; Promotorias públicas, Câmara de Vereadores, e Ministério Público, entre outros.

Para isso a Prefeitura já adquiriu uma área ade 50 hectares próximo a UFR e pretende comprar mais 20 hectares para acomodar todos os poderes instalados no município.