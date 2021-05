Prefeito despacha da Secretaria de Esportes e pode definir novo titular

Os funcionários da Secretaria Municipal de Esportes tiveram uma surpresa na manhã desta segunda-feira (10). O prefeito José Carlos do Pátio chegou sem aviso e decidiu que passará o dia lá, despachando questões administrativas e também coletando informações sobre a pasta.

Oficialmente a ‘visita’ é parte da rotina de aproximação do chefe do Executivo. Mas nos bastidores o movimento aumentou a expectativa sobre a mudança no comando da Secretaria de Esportes, que hoje é comandada por Carla Carvalho.

A avaliação é que, a exemplo do que fez na Secretaria de Saúde, o prefeito José Carlos do Pátio aproveitará a presença para levantar pendências e preparar a nomeação de um novo secretário. O nome mais cotado é o de Pedro Augusto Araújo, que é irmão do prefeito.

Carla Carvalho está respondendo interinamente pela Secretaria de Esportes e acumula o cargo com as funções de chefe do setor de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Rondonópolis.