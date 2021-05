Prefeito pediu ajuda à Ministra da Agricultura para obter mais vacinas

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, aproveitou a presença da da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nesta terça-feira (11) em Rondonópolis para pedir apoio ao envio de mais vacinas para Mato Grosso. A ministra é do vizinho Mato Grosso do Sul, estado que apesar de ter uma população menor recebeu muito mais imunizantes.

O pedido foi feito na manhã de hoje durante um evento promovido pelo Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA-MT) e a Associação Mato-grossense de Produtores de Algodão (AMPA), sobre a implantação da tecnologia 5G Standalone e seus impactos na produção agrícola do País.

“A ministra da Agricultura me ligou várias vezes quando decretei ‘lockdown’ em Rondonópolis no ano passado, pedindo que abrisse a cidade, porque o fechamento atrapalharia o país. Eu atendi o pedido e por essa representatividade que temos, solicitei a Ministra que intervenha a nosso favor para que possamos receber mais vacinas”, disse o prefeito.

Conforme o último levantamento do IBGE, Mato Grosso tem cerca de 700 mil habitantes a mais que Mato Grosso do Sul. Mesmo assim o Governo Federal enviou até o momento mais de um milhão de doses de vacinas para para lá, enquanto Mato Grosso recebeu pouco mais de 970 mil doses de imunizantes (veja quadro abaixo). A diferença em desfavor de Mato Grosso se reflete também no número de mortos – que é muito maior que o do estado vizinho.

José Carlos do Pátio lembrou que além de ter uma população maior, Mato Grosso é também mais relevante no cenário nacional do ponto de vista econômico. Apesar disso, o Estado estaria recebendo um tratamento incompatível com esta importância. “Estamos recebendo vacinas à conta-gotas, quando comparamos com o estado vizinho”.

A ministra foi atenciosa e recebeu o pedido feito pelo prefeito. No uso de sua fala, ela confirmou que já manteve contato com o prefeito e também destacou a importância de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso para o país.

O evento hoje em Rondonópolis contou também com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Farias, e vários parlamentares federais. Segundo os organizadores o acesso ao público não foi permitido por causa das restrições relacionadas à prevenção da pandemia.