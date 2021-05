Prefeitura começa a aplicar doses em pessoas com mais de 53 anos com comorbidades

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), prossegue com o cronograma de vacinação contra a Covid-19 utilizando as doses disponíveis da vacina Oxford/Astrazeneca.

A ação desta quinta-feira (6) será voltada para a aplicação da primeira dose do imunizante em pessoas com mais de 53 anos que se enquadram em diversos tipos de comorbidades previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI). A comprovação da comorbidade pode ser feita através, por exemplo, apresentação de laudo médico, receitas de medicamentos ou exames médicos.

A primeira dose para esse público alvo estará disponível pelo sistema de drive-thru no posto de atendimento montado no Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes, das 8h às 16h; e, também, na Escola Estadual Pindorama e Unidade Básica de Saúde Pedra 90. Nestes dois locais, a imunização para as mulheres será no período da manhã (8h às 11h) e aos homens no período da tarde (13h às 17h).

Documentação

Além dos documentos comprobatórios da comorbidade, a SMS orienta que para receber a primeira dose do imunizante se leve o documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS e o cartão de vacinação, caso tenha.

Mais de 50

Na sexta-feira (7), a Prefeitura avança mais com o cronograma de vacinação contra a doença causada pelo novo coronavírus e pessoas com mais de 50 anos portadoras de comorbidades estabelecidas pelo Ministério da Saúde poderão tomar a primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca. A aplicação do imunizante para este público alvo acontece nos mesmos locais e horários do dia anterior (drive-trhu do Luthero Lopes, Escola Pindorama e UBS Pedra 90).

Segunda dose da Coronavac

A SMS programa para sábado (8) a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac/Butantã para idosos com mais de 75 anos que estão aguardando o reforço do referido imunizante, também nos mesmos locais de vacinação dos dois dias anteriores (quinta e sexta). Na ocasião, serão aplicadas as 300 doses que o município recebeu esta semana do Estado.

A coordenadora do Departamento de Atenção Primária da SMS, Magda Braga, informa que a Prefeitura de Rondonópolis aguarda a chegada de novas doses da vacina Coronavac para retomar o cronograma de aplicação da segunda dose para pessoas idosas que aguardam receber o reforço do imunizante. “Seguimos aguardando, mas até o presente momento ainda não nos passaram uma data para chegada de mais doses da Coronavac”