Prefeitura de Rondonópolis decreta luto pela morte do ex-prefeito Fausto Farias

A prefeitura de Rondonópolis decretou luto oficial de três dias e divulgou nota nesta quinta-feira (06) lamentando o falecimento do ex-prefeito Fausto Farias, ocorrido na noite de ontem em Porto Alegre (RS). Ele contraiu Covid-19 no mês passado, teve um agravamento do quadro de saúde e chegou a ser intubado, mas não resistiu.

Na nota encaminhada à imprensa o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, lamentou profundamente a morte de Fausto Farias e enviou “condolências de profundo pesar aos familiares e amigos”.

Fausto Farias atuou como médico cirurgião em Rondonópolis durante muito tempo e entro upara a política na década de 80. Foi eleito vice-prefeito de Rondonópolis em 1982 e assumiu a titularidade no dia 14 de maio de 1986, após a renúncia de Carlos Bezerra para assumir o Governo do Estado.

Ele permaneceu no cargo até dezembro de 1988 e posteriormente chegou a chefiar a Secretaria Estadual de Fazenda (em 1989 e depois em 2002).

O ex-prefeito estava com 77 anos, era aposentado e morava na cidade de Gramado (RS). A família ainda não divulgou informações sobre o local e horário do sepultamento – que deverá ocorrer no Rio Grande do Sul.

HABILIDOSO

A gestão de Fausto Farias na Prefeitura de Rondonópolis foi breve e marcante. Na época ele integrava o grupo do PMDB que, além do ex-governador Carlos Bezerra, reunia figuras como o atual prefeito, José Carlos do Pátio (então secretário de Obras), o também ex-governador Rogério Salles e o ex-prefeito Percival Muniz.

Várias lideranças, amigos e também ex-servidores da Prefeitura fizeram declarações públicas lamentando a perda e lembrando da atuação de Fausto Farias como médico e prefeito em Rondonópolis.

“Ele era muito habilidoso, conversava com todo mundo e conseguia convencer até os vereadores da oposição a votarem favoravelmente aos projetos do Executivo”, disse o ex- vereador Miguel Ramos, que foi líder de Fausto Farias na Câmara Municipal.

“Ele chegou a convencer os servidores do município a reduzirem a jornada e também os salários para enfrentar a crise causa pela hiperinflação naquela época”, recordou.

Miguel Ramos disse ter ficado abalado com a notícia da morte. “Ele foi um dos grandes amigos que tive no meio político. A distância não diminuiu o apreço e essa notícia (da morte) abala muito a gente. Que Deus o tenha em bom lugar”, disse.