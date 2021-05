Prefeitura decreta luto oficial pela morte do ex-secretário de Infraestrutura Nafez Daud

O prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio decretou luto oficial de três dias pela morte do engenheiro civil Nafez Antônio Daud, 30 anos, que ocorreu nesta segunda-feira (03) por complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Geral de Guianases em São Paulo.

Nafez era filho de Raja Tareq Houssein Daud (in memoriam) e do engenheiro do Sanear Jamal Badie Daud, sendo de família tradicional e conhecida em Rondonópolis.

Nafez foi secretário municipal de Infraestrutura (2018/2019), um dos mais jovens a ocupar o cargo, sendo reconhecido pelos relevantes trabalhos a frente da secretaria. Além da Infraestrutura, ele também trabalhou na Secretaria Municipal de Educação e auxiliou a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

Era um servidor dedicado, competente e que deixou sua marca em Rondonópolis, em diversas obras a qual esteve a frente.

O prefeito manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do ex-secretário, por quem tinha muita consideração e estima, e se solidariza aos familiares e amigos.