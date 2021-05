Prefeitura divulga nota e Estado aguarda exames sobre ‘novo coronavírus’ em MT

A Prefeitura de Rondonópolis divulgou nota hoje (27) informando que foram tomadas todas as providências em relação ao caso suspeito de contaminação pela cepa ‘indiana’ do coronavírus, registrado no município. O caso foi divulgado com exclusividade ontem pelo Portal AGORA MT e segue sob investigação. O paciente está internado na UTI do Hospital Regional e a Secretaria Municipal de Saúde já colheu o material genético para o exame que vai confirmar ou descartar a suspeita.

A reportagem apurou que o paciente é um caminhoneiro que veio de Santa Catarina e sentiu-se mal quando passava por Rondonópolis. Ele foi atendido e, por causa dos sintomas, encaminhado imediatamente para a UTI destinada ao tratamento de pacientes com Covid-19.

As equipes de vigilância sanitária e epidemiológica já levantaram o trajeto do caminhoneiro e estão monitorando todas as pessoas que tiveram contato com ele.

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso também está acompanhando e informou que vai apurar todos os detalhes do caso. Além de analisar as informações prestadas pelo Hospital Regional de Rondonópolis, a SES-MT também aguardará os exames que, segundo eles, será feito por um laboratório de referência nacional.

Até o momento não houve divulgação de informações sobre o estado de saúde do paciente.

“Assim que houver a confirmação por parte do setor de vigilância a Secretaria Estadual de Saúde irá se manifestar oficialmente”, informou a assessoria.

Veja abaixo a íntegra da nota enviada à imprensa pela Prefeitura de Rondonópolis:

Nota

A Secretaria Municipal de Saúde confirma que identificou um caso suspeito da variante indiana da Covid-19 em um paciente proveniente de Santa Catarina e não do Pará como informado anteriormente. A informação foi corrigida pela equipe médica que acompanha o paciente. A Saúde ainda aguarda exames para confirmar ou descartar o caso. O paciente que é motorista de caminhão e estava de passagem por Rondonópolis, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Rondonópolis e isolado dos demais pacientes.



De acordo com a equipe médica, o homem tem 37 anos e precisou ser intubado após ser identificado 90% de comprometimento do pulmão.



A informação sobre a suspeita foi repassada no início da noite desta quarta-feira (26) a Secretaria Municipal de Saúde, que acompanha o caso.



O secretário municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, explica que o caso suspeito não é motivo para pânico, porém reforça a necessidade da população se conscientizar da importância de manter as medidas de prevenção, evitando aglomerações, priorizando o distanciamento social, usando máscaras e mantendo as medidas de higiene.

Reportagem atualizada às 11:24

Com base na nota enviada à imprensa, anteriormente foi publicado que o paciente seria do Pará. A informação corrigida posteriormente pela Comunicação da Prefeitura de Rondonópolis.