Prefeitura inicia a reforma do Miniestádio do Jd. Atlântico

Vencidos os trâmites burocráticos e as intercorrências normais na contratação de uma obra pública, a Prefeitura iniciou o resgate da praça esportiva mais importante da região do Jardim Atlântico, que já foi palco de memoráveis competições esportivas amadora e profissionais. A ordem de serviço foi assinada no último dia 03/05.

Os desportistas locais, há muito ansiavam pela reforma e recuperação desse espaço público. Se não houver nenhum impedimento, nos próximos 4 (quatro) meses o miniestádio do Jd. Atlântico já poderá reunir a comunidade esportiva e realizar competições futebolísticas no local, voltando a ser um local de entretenimento, lazer e desportividade.

Para isso, segundo o fiscal da obra, engenheiro civil Ivanilson da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), a Prefeitura Municipal está investindo R$ 739.287,72 em recursos próprios do município nessa obra que vai contemplar: a reforma do gramado do campo, obras de drenagem e reforma completa do vestiário.

Conforme o engenheiro, será trocada toda a grama, será refeita toda a iluminação com sistema de vapor metálico; instalação de alambrado nas laterais (mourão) e nos fundos do campo atrás dos gols que será em aço galvanizado, além é claro do projeto de paisagismo e urbanismo com o plantio de árvores ornamentais e de sombra.

Para os desportistas e comunidade em geral a reforma e o resgate dessa praça esportiva significa o resgate do orgulho do bairro em sediar grandes competições amadoras, reunindo as famílias nas manhãs dos domingos e feriados, bem como a noite quando a temperatura é mais amena e facilita as partidas das competições.

A prefeitura tem investido muito nessa região de trabalhadores, que recebem da administração pública, a devida atenção e o respeito por sua importância e dignidade. Investir na qualidade de vida das pessoas é oferecer identidade e cidadania.