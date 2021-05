Prefeitura presta contas do primeiro quadrimestre de 2021

A Secretaria Municipal de Finanças de Rondonópolis apresenta nesta sexta-feira (28), às 9 horas, a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021. Os números serão detalhados para toda a população por meio de uma live, transmitida no canal oficial da Prefeitura no Facebook.

A prestação de contas do balanço financeiro do município é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que garante a todo cidadão acesso à informação sobre os investimentos feitos com recursos públicos, dando transparência nos atos praticados pela gestão corrente.

Para participar da live não é preciso fazer nenhuma inscrição, basta acessar a página da Prefeitura no Facebook no horário marcado e acompanhar a transmissão.

O novo formato da audiência se faz necessário para evitar a aglomeração de pessoas e com isso diminuir a contaminação pelo coronavírus.