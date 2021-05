Prefeitura vai prorrogar prazo para quitar IPTU em parcela única

A Prefeitura quer prorrogar até o dia 21 o prazo para que os contribuintes façam o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em parcela única. A proposta já foi encaminhada à Câmara Municipal e dever ir à votação amanhã, em sessão extraordinária.

Durante coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (13) a secretária municipal de Receita, Erazilene Valentim disse que a medida visa atender as pessoas que ainda não conseguiram retirar os carnês do IPTU.

“Como a Prefeitura está fechada nós disponibilizamos um link que permite a retirada e o pagamento online. Mas muitas pessoas têm dificuldades e por isso queremos dar mais tempo”, explicou.

O link pode ser acessado clicando no banner de IPTU no site da Prefeitura. Ele remeterá o contribuinte para uma página onde basta digitar o número do CPF ou CNPJ e o número da inscrição do imóvel para gerar a via do imposto.

As pessoas que não têm acesso à internet ou não sabem manusear os programas online também podem fazer a retirada dos carnês nas sedes dos CRAS Rio Vermelho, Luz’Dayara ou Iguaçú. “Nestes locais teremos funcionários para fazer o atendimento. A gente só pede para que as pessoas não se aglomerem, para evitar riscos de contaminação pela Covid-19″.

O pagamento do IPTU em parcela única dá direito a um desconto de 20%.

SESSÃO

A Mesa Diretora da Câmara Municipal confirmou a realização da sessão extraordinária para votar o novo prazo de pagamento da parcela única do IPTU.

A convocação já foi encaminhada aos vereadores e a sessão será realizada nesta sexta-feira (14), no período da manhã.