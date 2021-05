Presidente convoca seus apoiadores para passeio de moto

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convocou seus apoiadores para um passeio de moto neste domingo (23) no Rio de Janeiro.

A concentração se deu às 8 horas, no Parque Olímpico da Barra, na zona oeste da cidade. Bolsonaro promoveu aglomeração, não usou máscara e recebeu gritos de “mito”. Duas horas depois, iniciou-se o trajeto.

O passeio mobilizou a equipe de segurança do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Posse no Equador

Bolsonaro embarca ainda neste domingo, às 18h, para o Equador, onde participará da posse do presidente de direita eleito Guilherme Lasso. O evento está marcado para a segunda-feira (24).

A ida de Bolsonaro ao Equador é estratégica. Depois da derrota de Maurício Macri na Argentina e da direita perder força no Chile, Lasso é o primeiro líder do mesmo campo ideológico do presidente brasileiro a ganhar uma disputa presidencial na América do Sul.

A posse de Guillhermo Lasso será na Assembleia Nacional do Equador, quando o atual presidente, Lenín Moreno, deixa o cargo. Depois da posse, Bolsonaro irá a um almoço dos chefes de Estado e retorna ao Brasil. A previsão é desembarcar em Brasília no início da madrugada de terça-feira (25).