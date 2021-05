PRF aposentado morre após acidente de moto em rodovia

Um policial rodoviário federal aposentado identificado como Joílson Soares Xavier, de 51 anos, morreu após um acidente neste domingo (30), no km 305 da BR-262, em Campo Grande (MS). A vítima estava em uma moto e bateu em uma caminhonete. Joílson morava em Cuiabá (MT).

Segundo informações, a vítima estava acompanhando uma turma de motociclistas quando bateu na caminhonete.

A Polícia Civil relatou que não havia marcas de frenagem na pista, o que pode indicar que não houve tempo para reação do piloto nem do motorista do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram no local e constataram a morte do motociclista.

Com o impacto, tanto a motocicleta quanto a caminhonete ficaram destruídas.

O caso segue sendo investigado.