PRF prende seis condutores dirigindo sob influência de álcool

Final de semana de muitas prisões nas rodovias Mato-grossenses. Seis condutores foram flagrados dirigindo seus veículos sob a influência de álcool.

O primeiro caso foi em Rondonópolis/MT, por volta das 21h horas, a equipe da PRF se deslocou até o KM 206 da BR 364 para atender um acidente. Ao chegar no local, foi feito o teste de alcoolemia no conduto envolvido na colisão, constatando-se o estado de embriaguez, 1.35mg/L. O homem de 41 anos foi detido e encaminhado à Polícia Civil de Rondonópolis.

A ocorrência posterior foi na cidade de Sorriso/MT. Durante fiscalização no KM 733 da BR-163 – por volta das 15h – foi percebido que um Volkswagem/Gol transitava pela rodovia, em “zigue-zague” e com velocidade abaixo do limite para a rodovia.

Neste momento a equipe se deslocou, em acompanhamento tático, para realização da abordagem, durante a qual, o condutor afirmou ter ingerido seis latinhas de cerveja. Neste momento foi feito o teste de alcoolemia, sendo constatada a embriaguez, 1,05mg/L. O condutor, um homem de 31 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso.

Outra ocorrência foi no município de Sinop/MT, quando os policiais se deslocavam pela BR-163, e no KM 837, por volta das 16 horas, realizaram a abordagem de uma Ford/F250, conduzida por um homem de 40 anos, que ao aceitar ser submetido ao teste de alcoolemia, ficou constatada a embriaguez ao volante, 0.49mg/L. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sinop.

Na sequencia, mais duas ocorrências, estas no município de Ponte e Lacerda/MT: a primeira delas foi por volta das 16h, no KM 01 da BR-174, quando a equipe da PRF foi acionada para atender um acidente, do tipo tombamento, envolvendo motocicleta. Ao chegar ao local, se deparou com o condutor com escoriações e visivelmente embriagado.

Após a realização do teste de alcoolemia, confirmou-se o estado de embriaguez ao volante, 0,96 mg/L. A outra ocorrência foi com um motorista envolvido em um acidente com vítimas que tiveram lesões leves. Os policiais foram acionados para atender uma colisão frontal entre dois veículos, tendo um dos condutores, homem de 21 anos, o seu teste de alcoolemia com resultado para embriaguez, 0,81 mg/L. O motorista foi conduzido à Delegacia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda/MT por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo.

Por fim, hoje, 24 de maio, por volta das 10 horas no município de Barra do Garças/MT, uma equipe da PRF recebeu a informação que Ford/Fiesta, de cor branca, transitava pela BR 070 fazendo “zigue-zague” na pista. De pronto, os policiais saíram em ronda na busca no veículo, o qual foi abordado no KM 08, da rodovia. Durante a abordagem, foi realizado o teste de alcoolemia no condutor, tendo com o resultado 1.18mg/L. Sendo, para este valor, o motorista enquadrado no crime embriaguez ao volante. O homem de 33 anos foi à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças.