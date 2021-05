Primavera do Leste vai entregar cartões do ‘Ser Família Emergencial’ nesta quinta

A Prefeitura de Primavera do Leste vai realizar nesta quinta-feira (06) um evento para a entrega dos cartões do programa ‘Ser Família Emergencial’, uma parceria do Governo do Estado, Assembleia Legislativa e municípios. O programa vai garantir um auxílio temporário de R$ 150,00 para famílias em situação de extrema pobreza.

A meta é atender cerca de 100 mil famílias em todo o Estado. Os beneficiários serão selecionados a partir do Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras (CadÚnico) do Ministério das Cidades.

Segundo a Prefeitura de Primavera do Leste, cerca de 800 famílias do município estão habilitadas para o benefício. Elas vão receber um cartão magnético e poderão usar o recurso para a aquisição de alimentos.

O evento de lançamento do programa está previsto para acontecer às 16 horas, em frente ao complexo esportivo de Primavera do Leste – na rua Cajueiro esquina com a Jatobá, no Bairro Primavera III.