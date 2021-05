Primavera do Leste deve receber R$ 7 milhões em emendas parlamentares

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin (MDB), recebeu a garantia de que o município será beneficiado com a destinação de 7 milhões de reais em emendas parlamentares. Os recursos serão liberados pelos senadores Carlos Fávaro (PSD) e Jayme Campos (DEM), e os deputados federais Neri Geller (PP) e Nelson Barbudo (PSL). Os anúncios de investimentos foram feitos durante visita de uma comitiva do município à Brasília.

De acordo com Bortolin, o montante liberado por Fávaro será para diferentes áreas. “O senador Fávaro liberou 3,5 milhões que irão auxiliar na instalação da rede de gás e oxigênio da UPA, aquisição de um caminhão refrigerado para Cooperativa Cooper Fish, compra de um veículo para o centro de reabilitação, e de parte dos materiais para construção da ponte do Rio Café. Além disso, faremos investimentos da infraestrutura da Orla Municipal”, detalha o chefe do executivo municipal.

Já o senador Jayme Campos, autorizou 1,5 milhão para aplicação em saúde e infraestrutura, além de um caminhão para a agricultura familiar. Os outros dois milhões serão com emendas dos Geller e Barbudo.

É uma notícia que traz muita alegria para todos nós. Essa conquista de recursos financeiros é resultado de um diálogo harmonioso e respeitoso que temos com os nossos parlamentares. Os primaverenses podem ter certeza que todo investimento será feito para trazer mais dignidade, desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida para todos. Nosso muito obrigado ao Carlos Fávaro e ao Jayme Campos, ao Nery e ao Barbudo”, enfatiza Leonardo.

Os vereadores Sérgio Rodrigues Crocodilo (DEM), Vanessa de Melo (MDB) e Valdecir Alventino Vado (PSD) acompanham o prefeito na viagem.