Primavera do Leste libera atividades em espaços públicos e acelera vacinação

A Prefeitura de Primavera do Leste alterou o decreto que regulamenta as restrições visando prevenir a disseminação da Covid-19. A partir de agora os moradores da cidade vão poder usar livremente as praças e lagos e estão liberadas também as atividades coletivas nas quadras públicas e privadas, com alguns cuidados básicos.

As mudanças foram publicadas na edição de ontem (06) do Diário Oficial do município e segundo a Prefeitura têm embasamento técnico do Comitê de Gestão da Crise – que coordena as ações e reúne os dados sobre o enfrentamento da pandemia em Primavera do Leste.

O comitê levou em consideração o avanço da vacina e a diminuição dos números de casos e óbitos. “O sistema de saúde não está em colapso como estava semanas atrás”, destacou a equipe técnica.

A liberação vem acompanhada de algumas orientações. Ao permanecer nas praças, lagos e outros espaços públicos os moradores devem manter o uso de máscaras.

Já as atividades coletivas em quadras de esportes podem ocorrer das 05 às 22 horas de segunda à sábado e no máximo até o meio dia nos domingos. Em todos os casos não será permitida a presença de público.

VACINAÇÃO

Até o momento o município aplicou 10.730 vacinas, sendo 7.127 da primeira dose e 3.603 da segunda dose. A expectativa é que a campanha tenha um novo impulso com a chegada de novas remessas de vacinas nos próximos dias.

O prefeito Leonardo Bortolin disse estar otimista e fez um apelo para que a população acompanhe o cronograma de vacinação divulgado diariamente no site da Prefeitura e também na imprensa.

“Neste sábado vamos aplicar a primeira dose para as pessoas que tem 55,56, 57 anos ou mais e possuem alguma comorbidade. Já na segunda-feira será a vez dos moradores com comorbidades que tem 53 ou 54 anos completos”, adiantou o prefeito.

“Conforme chegam as doses a gente vai alterando o cronograma e isso deverá acontecer duas ou três vezes por semana. Então é muito importante que a população fique atenta”.

Para se vacinar, as pessoas com comorbidades devem procurar o Ginásio Pianão das 07h30 ao meio dia. O cidadão deve checar se é mesmo o dia da sua faixa etária e levar consigo o CPF, a carteira de vacinação e algum documento que comprove a comorbidade (como o laudo médico ou uma receita emitida nos últimos seis meses).

O último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde informa que Primavera do Leste já testou 43.177 pessoas para o Coronavírus. Desse total, 32.576 apresentaram

resultado negativo, 06 aguardam resultado e 10.595 apresentaram resultado

positivo – sendo 424 deles residentes em outros municípios da região.