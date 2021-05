Primavera do Leste se prepara para retomar aulas presenciais no ensino infantil

A Prefeitura de Primavera do Leste iniciou os preparativos para a retomada das atividades presenciais na rede municipal de ensino. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Leonardo Bortolin (MDB) e pela secretária municipal de Educação, Adriana Tomasoni. Segundo eles, a volta será gradativa e as crianças do ensino infantil serão as primeiras a serem atendidas.

“As unidades de ensino já receberam tapetes sanitizantes , termômetros, álcool, em gel e temos tudo preparado para o retorno com segurança. Decidimos que vamos retomar com a educação infantil, que é o segmento que tem menos autonomia para fazer o ensino em casa”, explica secretária de Educação.

Adriana Tomasoni disse que na sequência será organizado o retorno também das atividades no ensino fundamental. “Nossa expectativa é que as aulas presenciais retornem o mais rápido possível e com segurança. As crianças querem voltar e nós também, já que sofremos muito com a ausência delas”.

Conforme dados da Secretaria de Educação, Primavera do Leste tem 9.200 alunos matriculados e 1.500 profissionais na rede municipal entre efetivos e terceirizados. Do total de servidores 45% são de grupos de risco, devido à idade ou por serem portadores de comorbidades que os tornam mais vulneráveis à Covid-19.

VACINAÇÃO

A data para o retorno das atividades será definida nos próximos dias, de acordo com o calendário de vacinação contra a Covid-19.

Conforme o prefeito Leonardo Bortolin, todos os professores serão imunizados na próxima fase da campanha – o que permitirá um retorno seguro às unidades de ensino. “Com o avanço da vacinação e devemos iniciar nos próximos dias a quarta fase do grupo prioritário e os profissionais da Educação serão os primeiros a receber as vacinas”.

“Vamos anunciar o calendário de retorno com mais exatidão nos próximos dias, conforme a chegada de novas vacinas. Faremos tudo sempre priorizando a segurança das crianças, jovens e dos profissionais”, garante Bortolin.