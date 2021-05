Pandemia vai mudar tradicional ‘Procissão Luminosa’ em Cuiabá

Com necessidade de adaptações devido à pandemia do coronavírus, a tradicional procissão luminosa de Nossa Senhora de Auxiliadora será realizada em formato de carreata pelas ruas de Cuiabá. O evento será no próximo domingo (30) e marca o encerramento do mês de maio, dedicado à Maria, Mãe de Jesus e Auxiliadora dos Cristãos.

A concentração será após a missa, às 17h no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, na Avenida Tenente Coronel Duarte, a Prainha, no Centro.

Tradicionalmente, os cuiabanos saem às ruas caminhando com velas prestando homenagens à Santa. Em 2020, a procissão foi cancelada e neste ano realizada com adaptações. Ao invés das tradicionais luzes, fiéis serão orientados a usar os de carros e motos para iluminar a celebração.

O trajeto da procissão vai passar pela Av. da Prainha, seguindo pela Av. Historiador Rubens de Mendonça até o viaduto da Sefaz, retornando pela mesmo trajeto, seguindo até Av. XV de Novembro, retornando à Prainha. Então, seguirão até o Santuário, onde será a benção final.

Este ano, o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora celebra 109 anos em Mato Grosso. A festa de 2021 recebeu o tema “Auxiliadora: Primeira Cristã, viveu plenamente a vontade do Pai”.