Produtores acreditam em perdas maiores na safra do milho

As estimativas do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA) apontam perda na produtividade de aproximadamente 7% nesta safra de milho. Já o AgroConsult estima menos 14%. Porém, de acordo com o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT), Fernando Cadore, o sentimento dos produtores é outro. “Ficará superior a 20%”, avalia.

Isso porque, segundo dados do IMEA, cerca de 45% do plantio ocorreu fora da janela (em função do atraso na colheita de soja), além disso, choveu pouco no mês de abril. “A estimativa é que a queda seja maior do que o mercado tem apontado. Nós acreditamos numa perda de produtividade superior a 20%, devido vários fatores, principalmente falta de chuva somada ao plantio fora da janela ideal. Esse é o nosso sentimento” pontuou Fernando Cadore que é produtor em Primavera do Leste e Paranatinga.

Segundo o presidente da Aprosoja MT, os produtores têm observado, recebido relatos e ido a campo inspecionar as lavouras de milho. “É extremamente preocupante a segunda safra no estado e os números divulgados do mercado não condizem com a realidade no campo, a situação é bem pior do que estamos vendo nas estimativas de produção”, finalizou Cadore.