Educação mantém teletrabalho e amplia programa de aquisição de notebooks

O secretário estadual de Educação, Alan Porto, fez um comunicado no início da noite de hoje (03) confirmando que os professores de Mato Grosso continuarão realizando suas atividades sem a necessidade de comparecerem às unidades escolares. A informação desfaz uma dúvida criada após a publicação na última sexta-feira (30/04) do Decreto 917, que determinou a retomada das atividades presenciais nas unidades administrativas do Estado.

Alan Porto explicou que apenas os servidores que atuam na sede da Secretaria de Educação estão obrigados a comparecerem, excetuando aqueles que fazem parte de grupos de risco.

Nas escolas mantém-se a rotina de teletrabalho, com a exigência da presença de 70% dos servidores que exercem funções administrativas (diretor, coordenador, secretário, apoio técnico), em sistema de revezamento. Os professores continuarão trabalhando de casa – utilizando a plataforma digital e também as apostilas fornecidas pela Seduc..

“Estas informações estarão na Portaria 297, que publicaremos hoje, determinando a prorrogação das medidas de prevenção à disseminação da Covid-19”, disse Alan Porto.

Outra informação é a ampliação do programa de aquisição de notebooks, incluindo os professores que ainda não receberam o benefício e os diretores das escolas. “Amanhã (04) estaremos repassando o recurso de R$ 3,5 mil para 1.429 profissionais. E até o dia 30 de maio faremos o depósito de R$ 70,00 para o custeio da internet a todos os professores”.

No comunicado o secretário também anunciou que o Estado quitará até o dia 15 deste mês as pendências com os professores que atuaram no programa ‘Pré-Enem Digital Gold’ – realizado entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano.