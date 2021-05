Professores definem mobilização e greve contra portaria da Seduc

Os trabalhadores da Educação decidiram manter o teletrabalho, mas aprovaram um calendário de mobilizações que prevê a paralisação das atividades caso o Governo não revogue a portaria 333/2021 – que determina o retorno das atividades presenciais. As decisões foram tomadas ontem (21) em Assembleia Geral do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) e valem para todos os municípios.

Conforme o calendário de atividades, no dia 31 a categoria fará uma mobilização em todo o Estado e já podem nesta data convocar uma assembleia geral para discutir o início da paralisação.

“Dependendo da insistência do Governo com esta portaria nós apontamos para a necessidade de já indicar a deflagração de uma greve por tempo indeterminado. Não aceitamos essa decição do Estado de Mato Grosso de colocar a vida dos profissionais em risco com o retorno das atividades nas unidades escolares”, disse Valdeir Pereira, presidente do Sintep-MT.

O sindicato diz que está aberto a negociação, mas adianta que o retorno de qualquer atividade presencial só será possível após a vacinação e completa imunização de todos os trabalhadores da Educação. “A escola não é um ambiente seguro e o próprio secretário estadual de Saúde alerta que estamos na iminência de uma terceira onda da doença”, diz Valdeir.

A categoria voltará a se reunir através do Conselho de Representantes nos dias 05 e 06 de julho, para avaliar a situação. No dia 07 haverá nova assembleia geral para votar o início da greve.

“Não estamos apontando pela suspensão imediata das atividades porque respeitamos nossos estudantes. Queremos manter o atendimento aos estudantes mesmo com as dificuldades das atividades remotas. Mas não queremos nossas vidas em risco”, concluiu Valdeir.