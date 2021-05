Professores mantêm ‘estado de greve’ e cobram vacinação em Rondonópolis

Os professores da rede estadual em Rondonópolis decidiram manter o ‘estado de greve’ e a exigência de que as atividades presenciais só sejam retomadas após a imunização contra a Covid-19. As deliberações foram tomadas em assembleia realizada ontem (19) pela subsede do Sintep na cidade e serão levadas para a assembleia geral que acontecerá amanhã (21), com representantes de todos os municípios de Mato Grosso.

“A presença na escola neste momento – com curva de contágio em alta, aumento de óbitos e surgimento de novas cepas do coronavírus – coloca todo mundo sob um risco maior de contaminação. Decidimos que o retorno dos professores só ocorrerá mediante vacinação”, disse João Eudes da Anunciação, presidente da subsede em Rondonópolis e secretário de formação do Sintep/MT.

Além de descartar a realização de plantões pedagógicos presenciais, com até cinco alunos por turma, a assembleia de ontem também levantou as condições das escolas estaduais no município para atender a educação remota à partir da unidade – como determina a última portaria editada pela Secretaria Estadual de Educação.

Segundo o presidente do Sintep, os relatos apontam que a maioria das unidades não tem estrutura adequado para retomar as atividades de forma presencial.

“Há muitos problemas, inclusive de ordem sanitária. Como não houve contratação de pessoal de apoio, muitas escolas não tem, por exemplo, profissionais em número suficiente para fazer a limpeza. A realidade das unidades de ensino é bem diferente daquela anunciada pela Seduc”, afirma o professor.

VACINAS

A reportagem indagou os líderes do Sintep sobre a decisão da Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT), que ontem (19) atendeu ao pedido do Governo de Mato Grosso para que os trabalhadores da Educação sejam vacinados após a imunização dos profissionais da Segurança Pública. Eles consideram a notícia é positiva, mas apontam problemas e cobram mais detalhes sobre a implementação da medida.

“É um passo positivo. Porém, não basta anunciar que os profissionais da educação irão vacinar após a área da segurança, se não tem vacina nem para quem tomou a primeira dose”, observa a professora Maria Celma, que é secretária de comunicação da subsede em Rondonópolis e secretária de Assuntos Jurídicos do Sintep-MT.

“É preciso que se tenha vacina de fato, para que não tenhamos uma tragédia ainda maior do que a que já tivemos até aqui, com milhares de pessoas mortas por negligência governamental e social”, concluiu.