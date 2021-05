Programação em shopping de Rondonópolis apresenta trajetória da bailarina Sarah Jane Venâncio

A trajetória da bailarina Sarah Jane Venâncio pode ser conferida em vários eventos artísticos apresentadas ao público, nesta semana, no Rondon Plaza Shopping, em Rondonópolis (MT). Para homenagear os 40 anos de carreira da artista e produtora, a programação conta com lançamento de um filme documentário, a exibição de três peças de videodança, uma exposição fotográfica e apresentações artísticas e performances com atores e bailarinos.

Os eventos compõem o projeto “Sarah Jane Venâncio – uma referência na história da dança em Mato Grosso”, que foi contemplado no edital Conexão Mestres da Cultura promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) com recursos da Leia Aldir Blanc.

Até esta sexta-feira (07.05), o público pode conferir a Exposição Fotográfica Documental na praça de eventos do shopping. Com o registro da trajetória profissional de Sarah Jane, a instalação apresenta fotos históricas e textos inéditos que evidenciam a história da dança em Mato Grosso desde o ano de 1978 até os dias atuais

Apresentações artísticas diárias e performances com bailarinos profissionais integraram o programa de eventos. Durante a semana, foram apresentados os espetáculos Grand pas de Deux de fada Açucarada, Perto de Ti, Luz do Mundo, Hallelujah, Pas de Deux Greensleeves, Renovo, Big Girl, Adonai Elohim, Tu és digno Rei dos Reis, Não mais Escravos, Se Liga e Pas de Deux Cio da Terra.

O projeto oferece ainda aulas públicas de ballet clássico, artes cênicas e jazz, ministradas no espaço do shopping pela própria homenageada e pela bailarina e professora Priscila Hungaro.

A estreia do documentário “Sarah Jane Venâncio – uma referência na história da dança de Mato Grosso” completa a programação no sábado (08.05). O filme será exibido junto aos videodanças Greensleeves, Fada Açucarada e Cio da Terra, diariamente às 10h, no CineVip no shopping até terça-feira (11.05).

A programação completa pode ser acompanhada pelas redes sociais do projeto @sarahjane.mestremt e pelo site sarahjanemestredacultura.com.br .

Mestra da cultura Sarah Jane Venâncio

Com 51 anos de idade e mais de 40 anos de carreira, Sarah Jane Venâncio é bailarina, professora, coreógrafa, atriz, artista plástica, empresária, diretora, produtora cultural e presidente da Associação dos Profissionais da Dança de Rondonópolis (Aprodaro-MT).

Formada pela Royal Academy of Dance, Sarah Jane começou como professora em 1983 e tornou-se empresária e produtora de dança em 1986, administrando atividades artísticas na Academia Líder de Artes.

Sob instrução e incentivo de sua mãe, a professora e dramaturga Edith Pereira Barbosa (in memoriam), Sarah iniciou sua história na arte da dança e do teatro aos 8 anos de idade.

Ao longo de sua carreira a artista produziu diversos espetáculos de dança, peças teatrais, festivais, mostras, concursos interescolares e cursos de dança e teatro, sempre com o objetivo de ampliar conhecimento e aprimorar a técnica da dança e da arte de interpretar.

Os registros e documentos da trajetória de Sarah Jane criam uma linha do tempo para a memória da dança em Mato Grosso e principalmente em Rondonópolis, já que sua história se mescla com a história de outros artistas.

O projeto que celebra Sarah Jane Venâncio como mestre da cultura mato-grossense oferta também bolsas de ballet clássico para crianças. A ação social atende crianças com idade entre 8 e 13 anos da comunidade do Jardim Parque Universitário, em Rondonópolis, e as aulas serão ministradas pela própria homenageada no Oratório Filhos de Dom Bosco, instituição parceira do projeto.