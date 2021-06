Projeto Horta nas Escolas vai alcançar 24 unidades de ensino em 2021

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio da equipe da Educação Ambiental, divulgou a lista das 24 unidades educacionais que irão participar do Projeto “Horta nas Escolas” neste ano de 2021. As atividades do projeto terão início no começo deste mês de junho.

O secretário Silvio Fidelis informou que, desde o início das medidas de restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus, os trabalhos desenvolvidos presencialmente nas escolas tiveram uma interrupção e as atividades estão sendo retomadas aos poucos, observando todos os protocolos de biossegurança, com o uso de máscaras, do álcool gel e com distanciamento seguro.

Fidelis destaca que o Projeto “Horta nas Escolas”, desenvolvido e acompanhado pela equipe da Educação Ambiental da Smecel, permite a integração dos alunos com o meio ambiente, além de um complemento nutricional na merenda escolar, assim como a possibilidade da horta ser um espaço lúdico de alfabetização. “O projeto Horta nas Escolas vem para facilitar o acesso ao alimento mais saudável, com o auxílio de práticas pedagógicas em educação alimentar e ambiental. O intuito é fortalecer a importância de se ter uma boa alimentação e uma boa relação com a natureza, identificar a importância dos cuidados com o solo, compreender a relação solo e planta, valorizar o trabalho em equipe e a importância da horta como prática pedagógica e incremento nutricional”, explicou.

O projeto contará com o apoio técnico da Engenheira Agrônoma, Thaiane Gonçalina Leite de Moraes, que faz parte da equipe da Smecel, que realizará visitas periódicas às unidades escolares para prestar assistência técnica e orientações básicas desde o preparo de solo, controle de pragas até a colheita das hortaliças.

O projeto será realizado na escolas: CMEI Aurélia Correia, EMEB Maria de Lourdes Toledo Areias, EMEB Vereador Zeno de Oliveira, EMEB Elias Domingos, EMEB Antônio Felipa, EMEB Luiz Reveles, EMEB Prof. Eliza Maria da Silva, EMEB Júlio Correa, EMEB Bianka Lorena da Rocha Capilé, EMEB Benedito Abrão Nassarden, EMEB Dr. Gabriel Muller, EMEB Ângela Jardim Botelho, EMEB (ETA) Euraide de Paula, EMEB Maria Barbosa Martins, EMEB (ETA) Antônio Joaquim, EMEB (ETA) Antônio Salustio Areias, EMEB Manoel João, EMEB José Estejo, EMEB Gonçalo Domingo de Campos (CAIC), EMEB Mário Antunes de Almeida, EMEB Joaquim da Cruz Coelho, EMEB Centro de Educação Abdala José de Almeida, EMEB Sra. Dirce Leite de Campos e EMEB Paulo Freire.