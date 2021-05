Protesto pede flexibilização no horário do comércio em Rondonópolis

Trabalhadores e empresários realizaram um manifesto na tarde desta segunda-feira (31) para reivindicar a flexibilização das restrições baixadas pela Prefeitura de Rondonópolis como forma de prevenção à Covid-19. Eles cobram principalmente a ampliação do horário de funcionamento no período noturno e também a abertura de bares, restaurantes e similares aos domingos e feriados.

O protesto foi organizado pela Associação Rondonopolitana de Bares e Restaurantes (ARBR), Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares da Região Sul (Sindebares/SUL-MT), Associação dos Músicos de Rondonópolis e pelos motoboys que atuam em serviços de entrega.

“Funcionando até as 22 horas ainda dava para pagar as contas, mas agora estamos limitados até as 20 horas e não dá para continuar assim. Estamos pedindo para trabalhar”, diz a presidente da ARBR, Neumara Resmini.

Os manifestantes alegam que o decreto estadual não impede a prefeitura de estender o horário e dizem que em vários municípios a autorização vai até as meia-noite. Para eles, além de prejudicar milhares de trabalhadores, a restrição não impede a propagação do coronavírus.

“Se não tem restaurante e bares funcionando as pessoas vão se reunir em suas casas, muitas vezes sem cumprir as regras. Em nossos estabelecimentos garantimos o distanciamento, o uso de máscara e todos os cuidados. Fica até mais fácil de fiscalizar. Já dentro das casas é mais difícil para a polícia e os fiscais entrarem e fazerem a fiscalização”, argumenta Neumara.

DEMISSÕES

Os bares e restaurantes, assim como os músicos, o setor de eventos e os motoboys que fazem entregas à noite foram os mais atingidos desde o início da pandemia. Impedidos de continuarem atuando normalmente viram as dívidas aumentar e o desemprego também.

“A situação tá muito difícil, já tem gente passando fome. No ano passado, que era um ano político, a gente ainda conseguia alguma ajuda. Agora nem cestas-básicas estamos conseguindo mais. O governo não providenciou ajuda para o segmento e ainda cria barreiras”, diz a presidente do Sindebares/Sul-MT, Neth Moura.

“Eu conclamo as pessoas a denunciarem os locais onde houver aglomeração e bagunça. Mas não podemos prejudicar que atua dentro das leis e precisa desse trabalho para sobreviver”.

O segmento já registra mais de 700 postos de trabalho fechados e vinha experimentando uma leve recuperação após a autorização para funcionamento até as 22 horas. Porém, na semana passada a Prefeitura retomou as restrições devido a piora na classificação de risco do município, que passou da posição ‘moderado’ para ‘alto.

O prefeito José Carlos do Pátio disse que as medidas são necessárias, porque o número de novas contaminações voltou a crescer e as unidades hospitalares já estão enfrentando um colapso. Ontem não havia mais leitos de UTIs disponíveis em Rondonópolis.

“Precisamos reforçar a fiscalização e rever a forma como esta classificação é feita. Hoje, por exemplo, 47 dos 60 leitos de UTIs em Rondonópolis estão ocupados por pessoas de outras cidades. Não somos contra, mas o problema é que isso entra nas estatísticas do município e prejudica a gente”, destaca Neumara.

O grupo pediu uma reunião com o prefeito José Carlos do Pátio para expor a situação. “Amanhã teremos uma nova reunião do Comitê de Crise e já tem gente falando em decretar o lockdown, com fechamento total da empresas. Se isso acontecer será o caos, muitos outros pais de família vão ficar desempregados”, alerta Neth Moura.