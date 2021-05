PSF é inaugurado no Distrito de Boa Vista

O Prefeito José Carlos do Pátio esteve no Distrito de Boa Vista na manhã deste sábado, 1º de maio, onde inaugurou oficialmente as obras de reforma do PSF do Distrito, e ainda realizou a 1ª Grande Reunião Ampliada do ano com todo o seu secretariado, vários vereadores, lideranças comunitárias e a comunidade local.

Nessa reunião o prefeito fez um debate/avaliação das múltiplas ações desenvolvidas pela sua administração na região, como a construção de tanques de psicultura; perfuração de poços artesianos, iluminação pública, drenagem e asfaltamento de ruas, recuperação de estradas vicinais na região; reforma do PSF; da creche e instalação de playground infantil; reforma da quadra esportiva; instalação de academia popular; reforma e iluminação do campo de futebol, asfaltamento de ruas e construção de calçadas, construção de pontes de aduelas, construção do frigorífico/abatedouro de peixes que vai beneficiar os mais de 60 piscicultores da região, além da perfuração de dois poços artesianos e ampliação da rede de abastecimento de água da sede do distrito, entre outras obras.

Na saúde, o prefeito reformou o PSF e restabeleceu o atendimento médico odontológico, ampliando ainda a atenção básica de saúde para a comunidade local.

“Eu tenho um amor e um carinho muito especial com a comunidade da Boa Vista. Desde a minha primeira gestão eu venho trazendo benefícios para esta comunidade, como esta creche que instalei aqui e na época fui muito criticado por isso. Mas eu não desisti de Boa Vista, e na segunda gestão eu vim com todo o meu secretariado e junto com a comunidade iniciamos a transformação que Boa Vista agora está experimentando. Quem mora aqui sabe disso! O distrito agora parece outro, está muito mais bonito que antes. Nós modernizamos o bairro e valorizamos o povo trabalhador que mora e vive aqui. E nós iremos fazer muito mais ainda, vocês podem acreditar”, disse Pátio.

Durante a reunião ampliada, o prefeito debateu inúmeras demandas da comunidade e se comprometeu em atender a praticamente todas elas. Pátio inclusive anunciou já para a próxima semana, uma ação da Secretaria de Habitação e Urbanismo, que vai estar no Distrito realizando um levantamento mobiliário para a legalização e regularização fundiária do bairro.

Ele também revelou que já foram licitadas as obras para a instalação de alambrado e plantação de grama do campo de futebol; garantiu a continuidade das obras de drenagem e asfaltamento da segunda parte do Distrito que fica na outra margem da rodovia; assumiu a responsabilidade da instalação da iluminação pública de acesso às ruas do distrito, que originalmente seria de responsabilidade do DNIT, e se comprometeu a urbanizar as vias de acesso às duas partes do bairro.

LOTEAMENTO SOCIAL

Ouvindo a comunidade, o prefeito se comprometeu ainda em adquirir uma área particular no Distrito para a criação de um loteamento social; nos moldes dos dois que estão sendo criados aqui na cidade, onde serão instaladas mais de 3 mil famílias carentes. Nessa futura área o prefeito pretende instalar ainda, pescadores da Colônia Z3” e construir tanques de piscicultura para que os mesmos possam trabalhar de forma sustentada criando peixes.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), vai plantar cerca de 200 mudas de árvores nativas e ornamentais nos canteiros e calçadas do distrito, bem como instalar 50 lixeiras pelas ruas do bairro, onde os moradores poderão descartar seu lixo, sem sujar as ruas e calçadas.

A Secretaria de Educação (SEMED), vai iniciar na próxima semana o programa de “Busca Ativa”, de casa em casa, a procura dos pais, para que os mesmos garantam os diretos dos seus filhos à escola e os matriculem na creche, e na educação infantil.

A Secretaria de Saúde, garantiu o restabelecimento dos atendimentos médicos e odontológicos semanais no novo PSF, bem como os demais atendimentos rotineiros de saúde, coordenados pela enfermeira Sônia Erci Dias.

Sobre o frigorifico/abatedouro de peixes, recém-construído, o prefeito consultou seus secretários sobre o motivo do mesmo ainda não estar em funcionamento e descobriu que entraves burocráticos de mercado como: fornecimento de máquinas, insumos e equipamentos impediram o seu funcionamento; mas que dentro de no máximo 60 dias, eles estarão resolvidos e o abatedouro deverá entrar em pleno funcionamento, beneficiando toda a comunidade de piscicultores da região.

Ao final da reunião o prefeito anunciou para os próximos 30 dias, um grande mutirão social, o primeiro deste ano, que irá reunir todas as secretarias da administração, para estar em Boa Vista e atender todas as demandas possíveis do Distrito, que ainda por ventura não tenham sido atendidas.