Quadrilha é presa após invadir e roubar comércio

Quatro homens foram detidos pela Polícia Militar (PM) após um roubo ocorrido em um estabelecimento comercial no Centro de Jaciara (MT), na noite desta terça-feira (11).

As vítimas relataram para a guarnição que três indivíduos chegaram no comércio, dois com arma de fogo em punho e o terceiro fechou a porta do estabelecimento.

Os indivíduos anunciaram o roubo e levaram aproximadamente R$ 194,00.

Após o crime, os suspeitos fugiram.

A Polícia verificou o sistema de vídeo de segurança e repassou as características dos suspeitos para outras guarnições.

Durante diligencias e com a ajuda de informações de populares a PM conseguiu chegar até os suspeitos.

Um dos indivíduos confessou participação no crime e ainda entregou outro suspeito que estava dando apoio com um veículo.

Diante dos fatos, os quatro indivíduos foram detidos e encaminhados até a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

O caso consta em registro no Boletim de Ocorrência n° 2021.116647.