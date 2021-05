Coordenadora de imunização vai esclarecer dúvidas sobre vacinas contra a Covid-19

O portal AgoraMT vai promover hoje uma live para esclarecer dúvidas sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. A enfermeira Cibelly Carvalho, que é representante do Escritório Regional de Saúde e Coordenadora de imunização em Rondonópolis, vai explicar como funciona o sistema e responderá as perguntas enviadas pela comunidade.

A maioria dos municípios da região já iniciou a imunização das pessoas que tem menos de 60 anos e possuem alguma comorbidade (outra doença). As cidades estão usando principalmente as vacinas da AstraZeneca. Porém continua o problema no fornecimento da Coronavac, que foi utilizada na primeira dose da campanha para idosos e profissionais de Saúde.

Em Rondonópolis mais de quatro mil pessoas aguardam a segunda dose da Coronavac, mas a cidade só recebeu 300 doses nesta semana e por isso restringirá o fornecimento aos idosos com 77 anos ou mais que já tomaram a primeira dose.

Na live de hoje a enfermeira Cibelly Carvalho vai explicar porque isso tem ocorrido, como está a previsão de chegada de novas remessas e o cronograma da campanha nos próximos dias.

A live começa às 17 horas na página do portal AgoraMT no Facebook. As perguntas e sugestões podem ser encaminhadas na própria página durante a entrevista.