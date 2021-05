Rita Lee descobre tumor no pulmão

Rita Lee, de 73 anos, está com um tumor primário no pulmão esquerdo. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira (20), em uma rede social da cantora. O comunicado informou que o diagnóstico se deu após a artista realizar um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Ainda de acordo com informações, a cantora já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia.

No campo de comentários, famosos e anônimos desejaram boa recuperação à rainha do rock. “Vai ficar boa rapidinha”, escreveu Alessandra Negrini. “Muita energia e amor a deusa do rock brasileiro”, disse um rapaz. “Meu amor, vai dar tudo certo, ok? mando energias positivas, fique bem”, desejou uma mulher.