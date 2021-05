Rondonópolis deve receber nova remessa da CoronaVac até o dia 15

Rondonópolis deve receber nova remessa da vacina CoronaVac até o dia 15 de maio, garante Ministério a Saúde. A informação consta na nota técnica 457 desta quinta-feira (6). A Secretaria Municipal de Saúde reforça que quando as doses da vacina chegarem ao Município, a imunização dos idosos com a segunda dose será retomada.

Quem aguarda a administração da segunda dose da vacina CoronaVac, ainda que o prazo de 28 dias tenha passado, deve esperar a retomada da vacinação e procurar os pontos de imunização quando isso ocorrer para que a segunda dose seja aplicada e o esquema vacinal seja completado.

Na mesma nota técnica, o Ministério da Saúde explica que mesmo que a segunda dose seja administrada depois do prazo estabelecido pelo fabricante, que no caso da CoronaVac é de 15 a 28 dias, não haverá prejuízo na imunização. Ou seja, mesmo que a pessoa tome a segunda dose depois do prazo, ainda assim poderá produzir anticorpos e completar o esquema de imunização contra o coronavírus.

No entanto, a orientação para as pessoas que tomaram apenas uma dose e ainda aguardam a administração da segunda para completar o esquema vacinal, é para que estejam atentas para manter as medidas de prevenção, como uso de máscaras e distanciamento social, já que podem ser infectadas e adoecer em função da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta ainda que quando o Município receber novas doses da vacina CoronaVac irá convocar os idosos para a administração da segunda dose que deve ser tomada mesmo após o prazo de 28 dias estabelecido pelo fabricante.