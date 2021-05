Rondonópolis fecha 1ª trimestre como maior exportador de MT e 14º do Brasil

Rondonópolis sobe novamente no ranking dos maiores exportadores do país e fecha o primeiro trimestre de 2021 como o 14º maior exportador do Brasil, representando 1% do total exportado entre janeiro e março pelo país. Em Mato Grosso, a cidade se mantém como maior exportador e representa 11,9% das exportações do Estado. Em três meses, Rondonópolis registrou superávit de U$ 383,89 milhões.

Conforme dados do Ministério da Economia, Rondonópolis exportou um total de U$ 572,12 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 31,1% no total exportado com relação ao mesmo período de 2020.

Rondonópolis fechou 2020 como o maior exportador de Mato Grosso e como 20º no ranking brasileiro, registrando superávit de U$ 1.058,84 bilhão no ano. Nos três primeiros meses deste ano, a cidade se firma como maior exportadora do Estado e sobe mais sete posições no ranking nacional.

Somente no mês de março, Rondonópolis registrou um incremento de U$ 100 milhões nas exportações com relação a março de 2020, crescimento de 54,9%. Em janeiro, a cidade já havia registrado aumento de 52,2% nas exportações e em fevereiro houve uma leve variação negativa de 8,7%.

Entre os importadores, a cidade terminou o primeiro trimestre de 2021 como maior importador de Mato Grosso e 48 no ranking nacional. No total, Rondonópolis importou nos três primeiros meses do ano, U$ 208,24 milhões, o que representa 0,4% das importações brasileiras e 38,4% do total das importações de Mato Grosso.

Produtos exportados e maiores compradores

Neste primeiro trimestre de 2021, o maior comprador dos produtos exportados por Rondonópolis foi a Indonésia, que comprou um total de U$ 166 milhões e representa 28,9% do total exportado pelo município no período. Na sequencia vem a China, que comprou um total de U$ 164 milhões, o que representou 28,6% do total das exportações da cidade.

O principal produto exportado por Rondonópolis no período foi a torta e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja, que representou 53% das exportações. Depois, vem a soja triturada, que representou 23% dos produtos exportados. O algodão não cardado é o terceiro produto mais exportado pelo município, com 14%, seguido do óleo de soja (3,6%) e da carne bovina congelada (3,5%).

Já, nas importações, a Rússia aparece como o país que mais vendeu produtos para Rondonópolis, representando 20,8% do total importado, o que equivale a U$ 43,3 milhões. Em seguida vem o Canadá, que vendeu U$ 25 milhões em produtos ao Município, o que representa 12% do total importado.

Os adubos (fertilizantes) são os principais produtos importados por Rondonópolis. Em primeiro estão os azotados, que representam 41% do total importado, seguido dos potássicos (35%).