Rondonópolis registra 26.686 pacientes recuperados da Covid-19

O número de pacientes que se recuperaram da Covid-19 em Rondonópolis (MT) aumentou em um período de uma semana. Dados do Boletim Epidemiológico divulgados no site da Prefeitura neste domingo (23) mostram que 26.686 pacientes estão recuperados, um aumento de 543 novas pessoas em comparação com domingo (16), onde haviam 26.143 pessoas recuperadas da doença.

Ainda conforme os dados, 28.679 casos da Covid já foram confirmados na cidade. Atualmente 1.219 casos estão ativos e 774 pessoas morreram em decorrência da doença.

MATO GROSSO

Em todo o Estado de Mato Grosso, 393.877 casos foram confirmados da Covid-19, sendo registrados 10.675 óbitos em decorrência do coronavírus. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) divulgados neste domingo (23.05).

Foram notificadas 623 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos casos confirmados da Covid-19 em MT, 10.171 estão em isolamento domiciliar e 371.449 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 464 internações em UTIs públicas e 317 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 86,09% para UTIs adulto e em 36% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (83.477), Rondonópolis (28.679), Várzea Grande (27.539), Sinop (20.238), Sorriso (13.448), Tangará da Serra (13.250), Lucas do Rio Verde (12.091), Primavera do Leste (10.421), Cáceres (8.342) e Alta Floresta (7.545).