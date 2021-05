Rondonópolis segue Anvisa e suspende vacina AstraZeneca para gestantes

A Secretaria de Saúde de Rondonópolis decidiu seguir a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e suspendeu hoje (11) a vacinação de gestantes com o imunizante AstraZeneca. Não há previsão de quando o serviço será retomado. A secretaria informa que manterá o programa de imunização, que hoje está imunizando pessoas com 45 anos ou mais que sejam portadoras de comorbidades inscritas no Plano Nacional de Imunizaçao (PNI).

A orientação para suspender a imunização de gestantes ocorreu após a morte de uma mulher grávida no Rio de Janeiro. Ela havia recebido a primeira dose da AstraZeneca e, apesar de ainda não haver uma confirmação da relação com o óbito, a Anvisa optou por orientar a suspensão até que o caso seja esclarecido.

“Achamos prudente seguir a orientação e vamos aguardar agora o posicionamento oficial do Ministério da Saúde para outras definições”, disse em nota a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde.

A decisão tomada em Rondonópolis tem sido adotada também em vários municípios e estados brasileiros. Na manhã de hoje o Governo e a Prefeitura de São Paulo e também a prefeitura de Porto Alegre anunciaram a interrupção da imunização de gestantes com a AstraZeneca.

Cronograma

À partir de amanhã (12) a Secretaria Municipal de Saúde começará a oferecer a primeira dose da vacina AstraZeneca para pessoas com 40 anos ou mais com comorbidades, pacientes oncológicos, garis (independente da idade) e pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As vacinas estarão disponíveis nos seguintes locais de vacinação: Centro Cultural José Sobrinho e os postos de saúde Paineiras, Dom Osório, Padre Miguel, Pedra 90, Morumbi, Serra Dourada, Itamaraty, André Maggi e Cohab, e no Estádio Municipal Luthero Lopes (sistema drive thru). O atendimento nos locais de vacinação será das 8h às 11h para mulheres e das 13h às 17h para os homens.

Também nesta quarta-feira será retomada a vacinação com a segunda dose da CoronaVac para os idosos com 70 anos ou mais. Esse grupo deve procurar a Escola Estadual Pindorama das 8h às 11h para mulheres e das 13h às 17h para os homens.

Na quinta-feira (13) a vacinação segue nos mesmos locais e horários e podem se vacinar pessoas com 35 anos ou mais com comorbidades, pacientes oncológicos, garis (independentemente da idade) e pessoas que recebem BPC.

Já na sexta-feira (14) será iniciada a vacinação para pessoas com 59 anos ou mais (público em geral). O atendimento será nos mesmo locais e horários.