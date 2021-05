Sabrina Sato mostra Zoe com brinquedo de 5 mil reais e impressiona

A apresentadora Sabrina Sato impressionou ao mostrar a filha com o ator Duda Nagle, a menina Zoe de 2 anos, com um brinquedo para lá de luxuoso. Ela apareceu em um carrinho elétrico infantil da Mercedes.

O carrinho elétrico em questão custa cerca de cinco mil reais. Zoe apareceu brincando com a priminha Manuela, 5 anos. Ao ver a fofa cena, Sabrina Sato perguntou: “A Manu vai dirigindo, e ela vai te levar para onde?”. Zoe então respondeu: “A Zoe tá dodói e ela vai me levar para o médico!”.

Recentemente, Sabrina também falou sobre maternidade. Em conversa com outras mães para seu programa Mães de Verdade, a apresentadora confessou que acabou se rendendo para as telas. “Essa história da tela não tem como, a gente se rende. A gente nunca tinha colocado a tela para ela, quando ficou só eu e o Duda com ela em casa, ai eu precisava tomar banho, comer e eu precisava distrair ela. E ai eu comecei a fazer isso direto, nunca mais deixei de colocar o desenho para ela para eu poder tomar banho, vicia a gente também! Precisamos de um minuto de paz. Então assim, eu coloco desenho ela come tudo, eu coloco desenho, eu faço as chuquinhas, e troco a roupa dela”, disse a apresentadora.

Sabrina Sato também falou sobre a fase que está vivendo com Zoe. “Eu estou vivendo exatamente essa fase que é o famoso terrible two, a adolescência dos bebês, ela é cheia de opiniões agora. A frase que eu mais escuto é: ‘eu não posso fazer nada!’. Ela acha que sabe mais do que você até!”, contou a apresentadora.

A apresentadora também refletiu sobre a personalidade de Zoe. “A Zoe vai ser aquela menina que vai até pelo oposto do que eu sou. Quando ela me vê sentada na cadeira de maquiagem já maquiando, ela já faz assim: ‘já vai maquiar?!’. Mas quando ela quer me ver longe para fazer alguma arte, aprontar, ela diz: ‘vai lá maquiar mamãe!’”, disse Sabrina.