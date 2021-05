Salário de maio dos servidores estaduais será pago nesta sexta

Os salários dos servidores públicos estaduais efetivos ativos e inativos, assim como os proventos dos aposentados e pensionistas estarão depositados na respectivas contas nesta sexta-feira (28). Os salários estarão acrescidos de 2%, relativos ao pagamento da RGA de 2018, conforme anúncio feito pelo governador Mauro Mendes no início deste mês. O pagamento da RGA implica num acréscimo de R$ 249 milhões por ano à folha de pagamento do Estado.

De acordo com a Secretaria Adjunta do Tesouro do Estado, da Secretaria de Fazenda, a folha líquida do mês de maio, já incluindo a RGA para servidores ativos, inativos e pensionistas soma R$ 505.218.427,31.

O pagamento dos servidores ativos das administrações diretas e indireta, chega a R$ 326.564.798,38 e R$ 178.653.628,93 para aposentados e pensionistas. Receberão salários e proventos cerca de 115 mil pessoas entre servidores ativos, inativos e pensionistas.

As ordens de pagamento foram encaminhadas ao Banco do Brasil nesta quinta-feira (27). Até meio dia de sexta-feira, os salários estarão nas contas dos servidores, independente do banco escolhido por eles para receber.