Mesmo com redução de casos S. José do Povo permanece classificada com risco ‘muito alto’

Apesar de ser a cidade com um dos menores índices de mortalidade, São José do Povo é também a única da região a permanecer com a classificação de risco muito alto para a Covid-19. A situação preocupa as autoridades locais e intriga a população, que reclama das restrições impostas pela classificação desfavorável.

Desde o dia 21 de abril os cerca de quatro mil moradores vivem sob as restrições impostas por um decreto da Prefeitura, baseado nas orientações do Governo do Estado às cidades com esta classificação. O funcionamento do comércio está limitado, as vendas de ambulantes foram proibidas, não há atendimento presencial em órgãos públicos e todos devem respeitar a quarentena domiciliar.

A Prefeitura também adotou um rígido esquema de controle nas estradas que dão acesso ao município e tem investido na vacinação, inclusive com sistemas de drive-thru na zona rural.

A cidade não teve problemas de falta de vacinas para a segunda dose e até a última quarta-feira (06) já havia aplicado 1.161 vacinas – alcançando praticamente todos os idosos e os profissionais da Saúde e Segurança Pública.

“Estamos fazendo tudo. Temos barreiras sanitárias que funcionam dia e noite, os fiscais da prefeitura estão atentos e têm o apoio da PM. Também estamos usando carros de som para fazer a orientação”, diz a Secretária de Saúde do Município, Sara Vieira. “A população está bem consciente, mas não entende porque a classificação permanece a mesma. Todos reclamam que o comércio precisa funcionar”.

NÚMEROS

A incompreensão se explica ao analisarmos os números de mortes e contágios. Desde o início da pandemia foram registrados sete óbitos e 145 casos confirmados de Covid-19. Na semana passada não houve registro de novos casos e nesta semana apenas duas pessoas foram diagnosticadas com a doença.

Quando comparamos as taxas de contaminação e mortalidade com outros municípios da região a manutenção da classificação de risco ‘Muito Alto’ em São José do Povo parece ainda confusa.

Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Saúde (veja quadro abaixo) entre os principais municípios da região São José do Povo é o que tem a segunda menor taxa de casos acumulados por grupo de 100 mil habitantes (145) e também de óbitos nesta mesma proporção.

Enquanto municípios que tiveram redução na classificação de risco, como Rondonópolis e Primavera do Leste, registram taxas de mortalidade por grupos de 100 mil habitantes acima de 300, em São José do Povo a média chega a 172 – quase a metade.

A secretária Sara Vieira disse que pediu explicações à Secretaria Estadual de Saúde e foi informada que a classificação é feita com base em cálculos que levam em conta a população do município, a soma da média móvel e também os casos registrados nos últimos 90 dias.

“Conforme eles os 21 novos casos registrados nos últimos três meses pesaram muito. Mas, como tivemos uma redução grande no registro de novas contaminações e estamos mantendo esta tendência, acreditamos que o município terá uma redução nesta classificação no próximo boletim”, disse Sara Vieira.

A reportagem procurou a Secretaria Estadual de Saúde que confirmou as explicações prestadas ao município de São José do Povo. Segundo a assessoria da SES a demora na mudança de classificação deve-se à mudança da metodologia – que antes computava apenas o número absoluto dos casos registrados nos últimos 14 dias.

“Agora o cálculo leva em conta a média móvel das duas semanas anteriores à edição do boletim e o total de casos registrados nos últimos 90 dias. Assim, os municípios não sofrem uma mudança brusca de um boletim para o outro. A cidade ficará na mesma categoria por pelo menos duas semanas, conforme sua média móvel de casos”, informou a SES.