Saúde e ALMT se empenham para diversificar pontos de vacinação com instalação de tenda na cidade

Mais um polo para aplicação das doses contra a Covid-19 vai ser estruturado em Rondonópolis. Desta vez, uma tenda, implantada a partir de uma parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), será fixada no pátio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Para definir detalhes sobre a montagem do ambiente, uma comitiva de deputados da ALMT esteve, nesta terça-feira (18), em Rondonópolis, onde participou de encontro ocorrido na Câmara de Vereadores com a presença do vice-prefeito, Aylon Arruda, de secretários municipais, entre eles o titular da Saúde, Vinícius Amoroso, além dos edis rondonopolitanos.

Essa soma de esforços entre o Executivo Municipal e os Legislativos Municipal e Estadual, com o escopo de extinguir a pandemia de Covid-19, imunizando toda a sociedade contra o coronavírus, é prioridade para a Prefeitura de Rondonópolis.



Representando o prefeito José Carlos do Pátio, que não pode estar na reunião, o Vice-prefeito, Aylon Arruda, assegurou que a Administração Municipal está completamente dedicada a erradicar a epidemia global que, assim como em todo o país, assolou a cidade. “O Poder Executivo não vai medir esforços para viabilizar o que for preciso, porque o foco é vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Então, esse é mais um passo importante do Município no combate à pandemia”, pontuou sobre o projeto.



Vinícius festejou o apoio prestado: “A Assembleia Legislativa tem sido parceira nas ações contra a Covid-19. Recebemos os deputados estaduais, que vieram, in loco, nos informar que teremos a estrutura para montarmos um corujão da vacinação, que é um anseio da nossa população. Então, hoje, nós agradecemos à Assembleia Legislativa e à Câmara de Vereadores por estarem nos ajudando nesse sentido. Será um grande ganho para o município”.



Funcionando no turno da noite, a Central de Vacinação vai proporcionar àquele trabalhador que não tem tempo para se deslocar a um dos 12 pontos em que o imunizante é ofertado atualmente na cidade a oportunidade de tomar a dose no período noturno.



Presidente da Comissão da Saúde na ALMT, o deputado doutor João – que é médico – prometeu: “Amanhã, assim que chegarmos à Assembleia, vamos nos reunir com a mesa diretora e com o Serviço de Saúde da Casa para fazermos, o mais rápido possível, se a gente conseguir, ainda esta semana, um estudo do local para viabilizarmos logo esse corujão e, então, vacinarmos a população de Rondonópolis”.



Satisfeita com a cooperação, a vereadora Marildes Ferreira, que é presidente da Comissão da Saúde da Câmara de Rondonópolis, resumiu: “Quando os Poderes se juntam, quem ganha é a população. Nós tivemos, no mês passado, uma indicação do deputado Max Russi, que é o presidente da Assembleia, para vir para Rondonópolis o projeto Vacina Corujão. Então, nós fizemos essa indicação e foi aprovada. E, hoje, estamos recebendo em Rondonópolis o doutor João, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que veio firmar esse compromisso”.



Ela aproveitou a ocasião para levantar um clamor. “Quanto ao orçamento, já foi tudo definido, passou pela aprovação da Comissão de Saúde da Assembleia e o local da imunização será no pátio da Secretaria de Saúde. Agora, nós precisamos de vacinas, porque teremos vacinação em três turnos. Mas para isso, é importante que o governador disponibilize vacinas para Rondonópolis”, disse a parlamentar, conclamando seus pares e os deputados estaduais para trabalharem sobre esse objetivo.