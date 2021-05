Secretaria de Saúde de MT diz não ter evidência de nova variante em Rondonópolis

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) disse que ainda aguarda a notificação oficial sobre o caso suspeito de contaminação pela nova variante do Coronavírus, chamada de ‘cepa indiana’. Em nota encaminhada à imprensa, a Secretaria também nega ter qualquer evidência de que o caso registrado em Rondonópolis seja mesmo desta cepa.

Apesar de negar a comunicação oficial, a SES-MT confirma que na manhã de hoje (27) foi recolhido o material para a realização do teste tipo RT-PCR, que vai determinar qual a variante que infectou o caminhoneiro que veio do estado de Santa Catarina.

Na nota, a SES-MT também reforça a orientação para que as pessoas mantenham as medidas preventivas já preconizadas – como o uso de máscara e o distanciamento social.

O paciente, um homem de 37 anos, está internado na UTI do Hospital Regional de Rondonópolis desde a tarde de ontem.

Pela manhã a Secretaria de Saúde do município informou que as equipes de vigilância estão monitorando todas as pessoas que tiveram contato com ele na cidade.

Veja abaixo a íntegra da nota da Secretaria Estadual de Saúde:

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) esclarece que, até o momento, não foi oficialmente notificada sobre casos suspeitos da cepa indiana do coronavírus em Mato Grosso. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do Estado, não há qualquer evidência de que o caso de Rondonópolis seja uma suspeita da variante. Para a investigação das cepas, é necessária a realização do exame RT-PCR. O referido paciente testou positivo para Covid-19 por meio de teste de pesquisa de antígeno e, somente na manhã desta quinta-feira (27.05), passou por coleta de RT-PCR para estudo de variante.

Portanto, até o momento, ele não é considerado um caso suspeito e a busca ativa tem o objetivo de sanar qualquer dúvida relativa ao quadro do paciente. A SES ainda reforça o alerta quanto à necessidade de aplicação das medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos.