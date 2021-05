Saúde suspende imunização de pessoas com comorbidades

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Rondonópolis informa que o estoque do imunizante da Astrazeneca/Oxford contra a Covid-19 esgotou e, com isso, a ampliação dos grupos prioritários está suspensa. Nesta segunda-feira (17), o município realizou a aplicação da primeira dose do imunizante em pessoas acima de 25 anos com comorbidades.

“Avançamos bem na imunização dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), mas tivemos que suspender a aplicação da primeira dose da Astrazeneca hoje, pois o nosso estoque se esgotou e as doses que chegaram no Escritório Regional estão retidas como reserva técnica para garantir o reforço”, comentou a coordenadora da equipe imunização de Rondonópolis, a enfermeira Cibelly Carvalho.

“Para continuarmos ampliando os grupos prioritários no município, dependemos do envio de novas remessas do Ministério da Saúde”, acrescentou a enfermeira.

Segunda dose da Coronavac

A retomada programada para esta terça-feira da aplicação da segunda dose da vacina Coronavac/Butantã, porém, está garantida, após a chegada de mais de quatro mil doses do imunizante chinês, que é produzido no Brasil pelo Instituto Butantã, em São Paulo.

O município retoma a vacinação pelas pessoas com mais de 70 anos que estão com as senhas entregues na Escola Estadual Pindorama, na última quarta-feira (12). A vacinação acontece em sistema drive-thru no Estádio Municipal Luthero Lopes e na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e em mais oito pontos de vacinação: ESF Paineiras, ESF Pedra 90, C.S Cohab, ESF Padre Miguel, ESF Morumbi, ESF Dom Osório, ESF Serra Dourada, ESF Itamaraty e ESF André Maggi.

Os idosos deverão comparecer nos pontos de vacinação conforme o número da senha na seguinte ordem: 8 horas, serão vacinadas as pessoas com as senhas 1 a 200; às 9h30, atendimento para as senhas de 201 a 400; às 13 horas, serão as senhas de 401 a 600; e às 15 horas, senhas compreendidas entre 601 a 900. Quem for tomar a segunda dose deve portar título de eleitor para comprovar residência.

Acamados

Os idosos acamados que aguardam a segunda dose da Coronavac devem entrar em contato com os postos de saúde para agendamento.

Trabalhadores da Saúde

A SMS programou para terça-feira também a aplicação da segunda dose nos trabalhadores da área da saúde, que aguardam acima de 28 dias o reforço. A ação ocorre no Centro Cultura José Sobinnho, das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Mais de 69 anos

Na quarta-feira (19) a secretaria inicia a aplicação da segunda dose em idosos com mais de 69 anos. Os locais de vacinação serão os mesmos de terça-feira.

O atendimento à vacinação nas unidades de saúde será das 8h às 11h para mulheres e das 13h às 16h30, os homens. Já no posto de atendimento no sistema de drive-trhu instalado no Luthero Lopes a vacinação será das 8h às 16h30.

Avaliação

Para os dias seguintes, Cibelly diz que o município aguarda o andamento da vacinação na terça e quarta para decidir sobre as próximas datas de convocação de novos grupos para vacinar.

“Vamos avaliar o avanço da imunização destes grupos já convocados e definir um novo calendário para aplicação do reforço da vacina em outros grupos etários”, explicou Cibelly.