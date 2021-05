“Se há prática de traição por parte dele, isso não existe no DEM”

O presidente do DEM em Cuiabá, Beto Dois a Um, rebateu as declarações do prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), dando conta de que há “traidores” no grupo do governador Mauro Mendes (DEM).

A manifestação ocorre após o prefeito ironizar uma reunião do Democratas – realizada na noite da última segunda-feira (17) – e que encaminhou como uma das prioridades para 2002 a candidatura de Mendes à reeleição.

Após o encontro, Emanuel disse que, dos 10 presentes na reunião, cinco lhe apoiariam em uma eventual disputa ao Palácio Paiaguás.

“Se há prática de traição por parte dele [Emanuel], isso não existe no DEM. Não tenho nem como opinar. Não consigo imaginar um formato onde fico dando palpite no partido dos outros”, disse Beto, ao ser questionado sobre as declarações do prefeito.

“A reunião do DEM mostrou a unidade do partido e mostrou que todo mundo tem o mesmo pensamento de encaminhar à reeleição do governador”, acrescentou o presidente.

Ainda segundo ele, a partir deste encontro, ficou definido também que os principais líderes do partido no Estado buscarão construir uma estrutura partidária firme, de modo a viabilizar boas chapas para deputados estadual e federal.

Conforme o presidente do partido em Mato Grosso, o ex-deputado federal Fabio Garcia, a sigla trabalha com a projeção de ampliar de dois para cinco o número de representantes na Assembleia Legislativa.

Atualmente, as cadeiras do DEM no parlamento são ocupadas por Eduardo Botelho e Dilmar Dal Bosco.

Para a Câmara Federal, a meta é eleger dois nomes, já que hoje o partido não tem nenhum representante.