Sebastião e Claudinei querem garantir vacinação de educadores da rede estadual

Os deputados estaduais Delegado Claudinei Lopes (PSL) e Sebastião Rezende (PSC) criticaram a decisão do governador de vetar a proposta de vacinar os profissionais da rede de ensino como condição para a retomada das atividades presenciais nas escolas estaduais. A medida foi suprimida da Lei 11.367 que foi publicada na segunda-feira (10) e torna a Educação um serviço essencial. O assunto deve ser debatido na sessão de hoje (12) da Assembleia Legislativa e os parlamentares já manifestaram que votarão pela derrubada dos vetos.

Claudinei Lopes qualificou os vetos como ‘absurdos’ e revelou que já há um movimento de parlamentares para manter o texto original aprovado pela Assembleia. “Não concordo com essa decisão (vetos). A ALMT aprovou a educação como atividade essencial e, claro, com a vacinação dos professores. Se imunizar os professores poderemos voltar às aulas com mais tranquilidade para todos”, destaca.

“Já estamos articulando entre os deputados para derrubar esse veto com urgência. A gente nem consegue entender decisões absurdas como essa do nosso governador. Mas a assembleia tem toda a autonomia para derrubar isso aí e acho que vamos conseguir”, adiantou Claudinei.

O deputado Sebastião Rezende também está confiante que a Assembleia Legislativa conseguirá restabelecer as garantias previstas originalmente. Ele explicou que a tramitação dos vetos nas comissões e também no Plenário dependem de decisões da Mesa Diretora, mas espera que isso ocorra ainda hoje.

“Sou contra esses vetos. Trabalhamos em conjunto para que o projeto fosse aprovado na sua integralidade”, disse ele ao defender a manutenção do trecho que condiciona a volta das atividades presenciais à imunização dos profissionais da Educação.

Ontem os deputados estaduais Thiago Silva (MDB) e Alan Kardec (PDT) também já haviam manifestado intenção de atuar pela derrubada dos vetos. O presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, deputado estadual Wilson Santos (PSDB), também anunciou que vai se articular para que a Assembleia Legislativa derrube o veto do governador Mauro Mendes.

O deputado Nininho (PSD) também foi procurado pela reportagem, mas ainda não se pronunciou sobre oassunto.