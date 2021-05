Secretários de Mendes adotam posturas “contraditórias”

Chamou atenção na última quinta-feira (20), os posicionamentos dos secretários de Estado de Saúde e de Educação, Gilberto Figueiredo e Alan Porto, respectivamente.

O primeiro, deu uma entrevista pela manhã afirmando que Mato Grosso já vive uma terceira onda da Covid-19 e alertou para o comportamento da população em meio à pandemia.

Gilberto disse, inclusive, que as pessoas se comportam de tal forma como se a crise sanitária já tivesse acabado, quando, na realidade, os números da doença apresentam alta.

Ao que parece, o titular da Pasta de Educação não anda acompanhando as declarações de seu colega. Isto porque, no período da tarde anunciou o retorno das aulas presenciais para o próximo dia 7, na rede estadual de ensino. Neste primeiro momento, elas se darão por meio do sistema híbrido.