Seduc vai capacitar gestores para retomada de atividades presenciais

As escolas da rede estadual receberam neste segunda-feira (17) novas orientações sobre a portaria 333/2021, publicada na última sexta-feira com normas para o fim do revezamento e o retorno gradativo dos servidores de modo presencial. Em Rondonópolis, as aulas seguem, por enquanto, exclusivamente no sistema online.

Em pronunciamento feito hoje (17) pelas redes sociais, o secretário estadual de Educação, Alan Porto, disse que as unidades já iniciaram os preparativos para a retomada de várias atividades presenciais.

Conforme o secretário, os gestores técnicos e equipes de limpeza já estão nas unidades organizando o ambiente para a volta dos professores que não integram grupos de risco para a Covid-19. Ele disse que a modalidade de ensino não presencial permanece e que o retorno agora ocorrerá apenas com os plantões pedagógicos – com no máximo cinco alunos por turma.

“Vamos respeitar todos os protocolos de biossegurança. Queremos que dentro das unidades tenhamos um ambiente seguro e a ciência mostra que, cumprindo todas as normas de biossegurança, isso é possível”.

Alan Porto afirmou que todas as escolas receberam recursos para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e fazer a sinalização dos espaços.

SUPORTE

Nesta segunda-feira a Seduc iniciou também uma ação de preparação das Diretorias Regionais de Educação (DRE), por meio do Projeto ERA. O trabalho começou por Cuiabá e visa capacitar os profissionais em questões de saúde e segurança. A equipe encarregada pelo projeto estará em Rondonópolis no próximo dia 23.

“Os principais objetivos são prestar um atendimento preliminar a todos os profissionais que se sentem inseguros, (dar) orientação para uso correto dos EPIs nas escolas e a importância do distanciamento social”, explicou.

A equipe tem especialistas para prestar atendimento psicossocial aos profissionais que já tiveram a doença (pós-covid).

O secretário pediu a colaboração de todos os servidores no cumprimento dos protocolos de segurança e informou ainda que o Estado iniciará no próximo dia 30 o pagamento do auxílio de R$70,00 para o custeio de serviços de internet a todos os professores que já receberam os recursos para a aquisição de notebooks.