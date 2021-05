Semifinais do Campeonato Carioca inicia neste sábado com Flamengo e Volta Redonda

Flamengo e Volta Redonda dão início neste sábado (1º) à caminhada em busca de uma vaga na final do Campeonato Carioca 2021. A partida, marcada para as 21h05, terá a transmissão exclusiva da Record TV na televisão aberta para o Rio e terá o sinal compartilhado para outras 27 praças.

No duelo preliminar entre as duas equipes, disputado no último final de semana, quem se deu melhor foi o Rubro-Negro, que venceu o Voltaço por 2 a 1 e de quebra garantiu o título da Taça Guanabara.

Por conta da derrota, o Volta Redonda, que era o segundo colocado na classificação, acabou caindo para a 4ª posição, atrás de Portiguesa-RJ e Fluminense, que se enfrentam na outra chave das semifinais.

O duelo entre os dois times marca também a disputa secundária pela artilharia do torneio. De um lado, Alef Manga, do Voltaço, tem 9 gols marcados e é o grande destaque da equipe aurinegra.

Já pelo Flamengo, Rodrigo Muniz é quem mais chegou as redes, com cinco gols na competição. Logo atrás vem Vitinho, com 4 gols, e Gabigol Pedro, com 3 tentos cada.